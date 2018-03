Criada solução de emprego para trabalhadoras de CAT que vai fechar

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:29 Facebook

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Viana do Castelo e a Câmara de Caminha anunciaram esta segunda-feira a criação de um novo Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) em Vila Praia de Âncora, que deverá integrar a maioria das 16 trabalhadoras do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de crianças e jovens em risco - Benjamim, cujo encerramento foi anunciado no início do mês.

A solução foi tornada pública na página de Facebook do município de Caminha, onde é referido que a futura valência, a instalar no edifício da antiga Escola de Vilarinho, em Vila Praia de Âncora, dará resposta "para 30 cidadãos com incapacidade ou deficiência". E "poderá integrar a maioria dos trabalhadores do CAT Benjamim, que assim o desejarem".

"O imóvel vai ser cedido pela Câmara e intervencionado, entrando em funcionamento até ao final deste ano. Com esta decisão, além de se criar um novo equipamento de que o concelho carecia (havendo 24 cidadãos identificados em Caminha com esta necessidade), passa a haver resposta para a questão da deficiência; mantém-se a relação com a APPACDM; mantém-se o financiamento da Segurança Social que era canalizado para o concelho", lê-se no comunicado.

Recorde-se que as 16 trabalhadoras do CAT Benjamim, de Seixas, Caminha, convocaram para esta terça-feira, às 19.30 horas, uma vigília contra o encerramento daquela estrutura, situada na freguesia de Seixas e que acolhe, atualmente, 11 utentes com idades entre cinco e 18 anos. Até ao momento, não foi possível confirmar, se o protesto se mantém, face aos novos desenvolvimentos.

A APPACDM de Viana tornou pública a sua decisão de fechar aquela resposta social, invocando que esta padece de "um défice crónico de exploração, que tem a ver com a sua reduzida dimensão estrutural. E justificou que a sua manutenção representou "ao longo dos últimos 11 anos de um prejuízo acumulado de 420 mil euros", sendo que "o ano de 2017 fechará com um resultado negativo na casa dos 40 mil euros". A instituição anunciou também ter disponibilidade para acolher noutras valências da sua rede, parte das 16 mulheres que trabalham no Benjamim.