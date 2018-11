Dois feridos em passeio motard em Vilar de Mouros

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Duas pessoas ficaram feridas, este sábado à tarde, durante um passeio motard em Vilar de Mouros, Caminha.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, tratou-se de um atropelamento de um espectador por uma motard que se despistou, durante o XVI TT Vilar de Mouros, no Largo do Casal.

As duas vítimas, condutor do motociclo e espectador, foram transportados com ferimentos ligeiros para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana.

O incidente ocorreu cerca das 16.41 horas. Envolvidos no socorro, estiveram oito operacionais com três ambulâncias dos Bombeiros de Caminha e Vila Nova de Cerveira, e a VMER de Viana do Castelo.