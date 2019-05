Dragagem de 1,8 milhões de euros no Portinho vai ajudar a reconstruir dunas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A areia resultante de uma dragagem no Portinho de pesca de Vila Praia de Âncora, vai ajudar a reconstruir as dunas da praia daquela localidade.

A intervenção representa um investimento de 1,8 milhões de euros e vai em breve ser alvo de concurso público. Segundo informação divulgada pela Câmara Municipal de Caminha, a abertura do procedimento já foi aprovada pelo Conselho de Administração da Polis Litoral Norte.

De acordo com aquela autarquia, os sedimentos dragados no Portinho vão servir "para alimentação artificial, proteção e reabilitação do sistema costeiro natural da Dunas dos Caldeirões".

Numa extensão de cerca de 750 metros, serão implantados "geocilindros cheios de areia", numa operação complementada "com intervenções de bioengenharia na consolidação e estabilização das margens do rio Âncora e de recuperação e valorização ambiental".

"Esta intervenção tem dupla vantagem porque reforça o cordão dunar dos Caldeirões e permite a dragagem da zona do Portinho que está completamente assoreada. Ao longo dos últimos 2 anos estivemos a trabalhar para encontrar as soluções técnicas e financeiras que permitissem que o concurso pudesse avançar", afirma Miguel Alves, Presidente da Câmara Municipal de Caminha e vogal do Conselho de Administração da Polis Litoral Norte.

A obra será cofinanciada pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (75%), sendo o restante financiamento suportado pela DGRM - Direção Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e pelo Governo.

As Dunas dos Caldeirões foram gravemente afetadas pelo mau tempo no Inverno de 2014. O mar galgou o cordão dunar e provocou a sua ruptura. Desde aí, apesar de algumas intervenções de emergência, nunca foram totalmente reconstruídas.