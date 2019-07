Feira Medieval recria Caminha monástica até domingo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:09 Facebook

A vila de Caminha revive, até domingo, o tempo das comunidades monásticas, em mais uma edição da Feira Medieval. Uma exposição que inclui o espólio do Forte da Insúa, em frente ao mar de Moledo, é uma das iniciativas que complementam o certame.

A feira, que se prolonga até à 1 hora, exceto no domingo, em que encerra à meia-noite, está distribuída por todo o casco histórico de Caminha. Além do mercado medieval, com produtos de época, gastronomia, artesanato e afins, o programa da feira contempla animação de rua, cortejos, exposição de aves de rapina e um acampamento medieval junto à Igreja Matriz, com espetáculos equestres e torneios.

O tema desta edição "Caminha Monástica" está retratado na exposição "Caminha e as ordens monásticas/os conventos caminhenses", em frente ao mar de Moledo, que dá a conhecer as comunidades monásticas que a localidade acolheu na Idade Média.