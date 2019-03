Ferry-boat entre Caminha e A Guarda parado até abril

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:16 Facebook

O ferry-boat que faz a ligação fluvial entre Caminha e A Guarda (Galiza) está parado desde sábado para revisão e manutenção e não deverá retomar atividade antes do fim da primeira semana de abril.

A embarcação será submetida a trabalhos em estaleiro em Espanha para renovação do seu certificado de navegabilidade.

A informação foi divulgada esta segunda-feira durante a reunião do executivo municipal de Caminha e encontra-se publicada no site do município de A Guarda (www.turismoaguarda.es), onde se pode ler que "a partir de sábado 16 fica suspenso o serviço de ferry entre Caminha e a Guarda para trabalhos de revisão e manutenção que obrigam a submetê-lo a estaleiro.

A previsão é que o serviço seja restabelecido no prazo de três semanas". Em 2018, cerca de 90 mil pessoas fizeram a travessia do Minho naquela embarcação.