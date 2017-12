Incêndio desaloja três pessoas na serra d'Arga

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 18:58 Facebook

Uma mulher com 85 anos, o neto com cerca de 40 e um bisneto com 15 ficaram, esta sexta-feira à tarde, desalojados, devido a um incêndio numa habitação em Arga de Baixo, freguesia na serra d'Arga, em Caminha.

Segundo o presidente da União de Freguesias de Argas (Baixo, Cima e São João), Ventura Cunha, não houve feridos e as pessoas vão ser acolhidas por familiares vizinhos. O autarca adiantou que o incêndio terá tido origem numa salamandra, que ao ser ligada acabou por atear fogo ao sótão da habitação que é em madeira e ficou totalmente destruído. "A casa para já não pode ser habitada porque a placa deixa passar a chuva e está em risco de ruir

"As pessoas estão bem. O neto e o bisneto são emigrantes e estão cá de férias", disse Ventura Cunha, referindo que a Câmara Municipal de Caminha disponibilizou alojamento para aquela família, mas esta "vai ser acolhida por um vizinho, que é afilhado da senhora".

De acordo com informação do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta para o incêndio no lugar de Eirinha, Arga de Baixo, foi dado às 17.26 horas. Prestaram socorro, 12 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Caminha