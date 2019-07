Detido por atear incêndio na própria casa em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:46, atualizado às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma habitação ficou, este domingo, totalmente destruída por um incêndio, em Caminha. Um homem de 45 anos foi detido por suspeita de ter ateado o fogo na própria casa.

Desconhecem-se ainda os contornos da situação.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido às 6.15 horas, para incêndio numa habitação num bairro social do lugar de Coura de Seixas.

Apesar da intervenção dos meios, o fogo destruiu totalmente a casa. Fonte dos Bombeiros de Caminha referiu que "apenas foi possível evitar que o incêndio se propagasse às habitações adjacentes do bairro".

No local, estiveram 12 operacionais com quatro viaturas dos Bombeiros de Caminha e GNR. A Polícia Judiciária foi ao local.