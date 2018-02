Incêndio "anormal para a época" em Caminha corta A28

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:26 Facebook

A concessionária da A28 (Norte Litoral) avançou com o corte da via direita no sentido sul - norte, em Caminha, na zona do incêndio que lavra desde as 15.26 horas nas freguesias de Arga de S. João e Dem.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, trata-se de uma medida de precaução, tendo em conta a proximidade do fogo e o fumo intenso que se fará sentir no local. "Não há perigo das chamas chegarem à beira dos carros, foi por uma questão de segurança para evitar que os condutores travem ou sejam atingidos pelo fumo. A decisão nem foi nossa, foi da concessionária", adiantou.

Quanto quanto às causas do incêndio, a mesma fonte esclareceu que "oficialmente não há a informação que (o fogo) teve origem numa queimada (fogueira para queimar sobrantes agro-florestais)". "Estamos à procura da causa neste momento", declarou.

O fogo começou em Arga de S. João, alastrou à freguesia vizinha de Dem, e obrigou as autoridades a destacarem meios para o local para precaver a necessidade de um eventual corte da A28 (autoestrada Vila Nova de Cerveira-Porto), que acabou por suceder, ainda que parcialmente.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, trata-se de "um incêndio com alguma proporção, anormal para a época". De prevenção na zona, estão patrulhas da Brigada de Trânsito e GNR, uma equipa da concessionária da via.

No combate às chamas (cerca das 19.15 horas), estão envolvidos 35 operacionais com nove viaturas dos Bombeiros Voluntários de Caminha, Vila Praia Âncora e Vila Nova de Cerveira.