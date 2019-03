Hoje às 12:10 Facebook

O centro histórico de Caminha começou esta segunda-feira a ser requalificado, num investimento inicial de cerca de 340 mil euros.

Em comunicado, a Câmara de Caminha explicou que a obra, realizada no âmbito do programa Norte 2020, está dividida em duas grandes fases e prevê "a renovação de todas as infraestruturas e redes públicas, o que incluirá a rede de drenagem de águas residuais, pluviais e abastecimento, e a rede de distribuição de gás natural".

