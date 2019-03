Invasão galega no Carnaval de Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:48 Facebook

Uma invasão de "comparsas" (grupos carnavalescos) galegas marcou o desfile noturno do Carnaval de Caminha na segunda-feira.

Com um número recorde de participantes, mais de 1200, o cortejo contou este ano com cerca de 860 pertencentes a grandes grupos orindos da Galiza. "Foi o maior Carnaval de sempre. Nós últimos anos tem vindo sempre a crescer", disse o presidente da Câmara local, Miguel Alves.

O evento organizado pela autarquia em parceria com a União de Freguesias de Caminha e Vilarelho animou o centro da vila durante cerca de três horas, com milhares de pessoas a assistir, e entregou prémios no valor de cinco mil euros.

Os grande vencedores da noite foram galegos da localidade de Tomino com uma "comparsa" com o tema "Passeio real por Caminha". O primeiro prémio individual foi também entregue a participantes galegos e na categoria de grupos o lugar cimeiro foi para um grupo local.

Destacou-se também no cortejo, em que dominaram a fantasia, a dança e as máscaras coloridas, um grupo de Caminha que satirizou o festival de cerveja artesanal Artbeerfest. Os foliões apresentaram-se disfarçados de canecas de cerveja e até criaram um cântico de sátira ao apoio financeiro municipal ao evento cervejeiro.