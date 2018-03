Marginal de Vila Praia de Âncora encerrada devido a forte ondulação

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:58 Facebook

A avenida marginal de Vila Praia de Âncora vai ser encerrada ao trânsito, entre as 21 horas deste sábado e as 15 horas de domingo, por motivos de segurança.

Em causa está a previsão, segundo a Capitania do Porto de Caminha, "de ondulação de oeste, que apresentará um período muito largo, o que significa que transportará bastante energia e poderá atingir os nove metros de altura, durante a madrugada e manhã do dia 11 de março". "No mesmo período, poderemos presenciar rajadas de vento entre os 80 e 100 km/h, de oeste/noroeste que, associadas à forte ondulação, poderão, particularmente nos períodos da preia-mar, provocar galgamentos da linha da costa por parte do mar", informa aquela autoridade marítima, alertando para a necessidade de precaver a amarração de embarcações e a proteção de infraestruturas, como bares e restaurantes, que "estão mais vulneráveis no caso de se verificarem galgamentos".

O aviso de corte de trânsito e estacionamento proibido nas avenidas Campo do Castelo e Dr. Ramos Pereira, entre a Rotunda da Cruz Velha e o Posto de Turismo, em Vila Praia de Âncora, entre a noite de hoje a tarde de domingo, foi emitido este sábado pela Câmara Municipal de Caminha.

A medida "de caráter preventivo" foi tomada em conjunto pela autarquia e Capitania do Porto de Caminha. Segundo o comandante do Porto, Pedro Cervaens, "a circulação automóvel vai estar condicionada e, quanto à circulação pedonal, avisam-se as pessoas para que não se aproximem de forma a minimizar os riscos".

Em situações de intempérie, já é habitual aquela zona fronteira à praia ser atingida por ondas e ficar alagada.