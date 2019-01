Hoje às 16:56 Facebook

Os doentes do concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, em situação de carência económica vão passar a ter acesso a medicamentos, na sequência de uma parceria entre a câmara e uma rede solidária nacional.

Em comunicado, o município adiantou que a assinatura do protocolo que garantirá este apoio social decorrerá na quinta-feira, às 15 horas, no salão nobre dos Paços do Concelho.

