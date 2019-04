Mesa pascal gigante anima Vila Praia de Âncora

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:58 Facebook

Uma mesa de Páscoa tipicamente minhota, com mais de 200 metros de comprimento, está este sábado instalada em Vila Praia de Âncora.

A mesa pascal, que cumpre a 8ª edição, ocupa as ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, está recheada com os produtos que as gentes do Minho têm por tradição colocar na mesa para receber o compasso pascal. Conta este ano com 120 participantes, entre empresários, particulares e associações.

Doces típicos, salgados, com destaque para os produtos de fumeiro, vinhos e licores, são presença obrigatória.

Segundo Sofia Afonso do Movimento de Empresários do Concelho de Caminha, que organiza o evento, nesta edição "a decoração da mesa foi ainda mais esmerada para mostrar como é a Páscoa na região".

"Retiramos o artesanato. A mesa diminuiu um pouco de tamanho mas fizemos só com a parte alimentar como manda a tradição. Os artesãos ficaram num espaço à parte", explicou.

Até às 19 horas, haverá animação no centro de Vila Praia de Âncora, com música, zumba, futsal e outras atividades.