Mulher morre atropelada em Caminha

Uma mulher de 69 anos morreu esta sexta-feira, cerca das 21 horas, após ser atropelada na Estrada Nacional 13 em Seixas, Caminha.

Fonte da GNR de Viana do Castelo confirmou ao JN o óbito e que o condutor da viatura envolvida no atropelamento foi transportado com ferimentos para o hospital da ULSAM em Viana.

No local estiveram os Bombeiros de Caminha com três viaturas e seis operacionais, a VMER de Viana, uma patrulha da GNR e elementos do NICAV.

O corpo da vitima será transportado para o IML de Viana do Castelo.