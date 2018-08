Mulher em estado grave após ser atropelada pelo próprio carro

Ana Peixoto Fernandes 30 Abril 2018 às 15:40 Facebook

Uma mulher com cerca de 50 anos de idade foi atropelada, ao início da tarde desta segunda-feira, pelo próprio carro que se encontrava destravado em Venade, Caminha.

Segundo testemunhas no local, a viatura encontrava-se estacionada na rua, numa subida, no lugar de Aldeia Nova e começou a andar sozinha com a condutora ainda no interior. A mulher, ao dar conta da situação, terá aberto a porta e tentado sair para travar o carro, mas acabou por ser albarroada, tendo sofrido ferimentos nos membros superiores e inferiores.

Fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, informou que a vítima ficou encarcerada sob o veículo, recebeu assistência no local e foi transportada para o hospital da ULSAM.

Prestaram socorro 11 operacionais e quatro veículos dos Bombeiros e GNR de Caminha e VMER de Viana do Castelo.