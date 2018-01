Ofertas a Santo Antão alegram povo e o padre em Caminha

ANA PEIXOTO FERNANDES Hoje às 17:07 Facebook

Celebração do padroeiro de Arga de Cima foi recuperada há cinco anos.

"Apresentamos, Senhor, o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas, o trigo da nossas eiras". O povo de Arga de Cima, uma aldeia no alto da Serra d"Arga, em Caminha, celebrou ontem o seu padroeiro, Santo Antão, cantando e oferecendo os produtos agrícolas que cultiva durante o ano. Um galo vivo foi o protagonista do ofertório, que decorreu na capela da pequena freguesia. De tão irrequieto que estava, teve de ser amarrado com as fitas de oferenda que decoravam a cesta e enfiado num saco de plástico, com a cabeça de fora, para não perturbar a cerimónia. Além da futura cabidela, as gentes ofereceram também chouriças, presunto, ovos, cebolas, feijão, limões, salsa, vinho e muito mel.

À entrega das ofertas, que revertem para o padre da aldeia, seguiu-se uma procissão, com o andor de Santo Antão, ao redor da ermida. O ritual bíblico foi recuperado há cinco anos pelo atual pároco, Paulo Emanuel. "O grande dia de cada paróquia é o dia do seu oráculo e aqui em Arga de Cima é o Santo Antão. Neste dia há um ofertório que as pessoas fazem ao pároco, que é partilhar um pouco da sua vida. Como nesta zona trabalham os campos e têm os seus animais, é o que trazem", explicou o sacerdote.

"Hoje não trouxe nada, porque só vou matar o porco na sexta-feira. Depois é que vou oferecer qualquer coisinha. Faço isso todos os anos. Sou devota de Santo Antão, porque sou mesmo daqui de Arga de Cima", disse a paroquiana Maria de Jesus ("Maria do Albano" para o povo da aldeia), justificando as mãos vazias.

O melhor galo da capoeira

De peito cheio, por seu turno, Ana Paula Faria vestiu-se a rigor, com traje regional e cordões de ouro ao pescoço, para na hora do ofertório subir ao altar, levando o melhor galo da sua capoeira.

O animal de crista vermelha bem levantada, que, no início do ato religioso, quando ainda estava arrumado num canto ao fundo da capela, juntamente com as outras ofertas, teve de ser atado para ficar sossegado, chegou manso à mão do padre Paulo Emanuel. "Estava irrequieto porque antes queria vir cá para cima (para o altar)", brincou a lavradeira, justificando a sua oferta: "Tenho muitos frangos e decidi trazer um para o Santo Antão".

À capela da aldeia acorreram ontem de manhã, logo cedo, 25 dos 47 habitantes de Arga de Cima, que encheram a capela com os seus cânticos: "Que ventura é ser alegre, que ventura é ser cristão. Quem traz consigo a fé, tem a paz no coração".