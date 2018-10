Produtores de todo o mundo rendidos ao êxito do Artbeerfest

Hoje às 17:40 Facebook

Vários dos mais conceituados produtores de cerveja artesanal de todo o mundo já felicitaram o Artbeerfest pela conquista do prémio Evento do Ano durante durante a Gala Alto Minho Ativar IPVC Business Awards 2018.

A notícia já fez eco pelos vários cantos do mundo e, do outro lado do Atlântico, em Chicago (EUA), Drew Fox, da cervejeira 18th Street Brewery recorda os bons momentos vividos durante o Verão passado em Caminha. "Apenas uma palavra: Inesquecível! Eu e a minha mulher nunca passamos momentos tão bons num festival de cerveja", revela Drew Fox. "Ficamos maravilhados com a beleza da vila de Caminha. Estou sempre a dizer que um dia gostava de viver aí para sempre. Vou espalhar a notícia pelo meu país. Eles têm muito a aprender convosco", considera.

