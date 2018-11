Projeto-piloto do cadastro simplificado permitiu conhecer 91,96% do território de Caminha

Hoje às 17:19 Facebook

O projeto-piloto do cadastro simplificado, a funcionar desde novembro de 2017 em dez municípios portugueses, permitiu georreferenciar 91,96% do território do concelho de Caminha.

Segundo a autarquia, este município "foi aquele que maior percentagem de identificação de território conseguiu durante o último ano". Para o presidente da Câmara, Miguel Alves, estes números revelam "a vontade que o Governo, a autarquia e as pessoas e instituições no terreno tiveram em encontrar soluções".

