PSD quer "uma ligação rodoviária permanente" entre Caminha e A Guarda

Os vereadores do PSD na Câmara de Caminha anunciaram, na segunda-feira, que vão avançar com uma petição em defesa da "necessidade de uma ligação rodoviária permanente entre Caminha e A Guarda".

José Presa, Liliana Silva e Paulo Pereira, os eleitos social-democratas naquela autarquia, que realizaram uma conferência de imprensa esta segunda-feira de manhã, o objetivo será alcançar quatro mil assinaturas de modo a que o projeto de uma conexão entre as duas localidades seja discutido na Assembleia da República (AR).

A petição "Caminha(r) por uma ligação Rodoviária no Rio Minho que nos une", estará disponível a partir de amanhã, em papel e no site da Assembleia da República.

Recorde-se que o presidente da Comissão Política Concelhia do PSD de Caminha, José Luís Lima, defendeu na sua tomada de posse em dezembro passado, a construção de um túnel de atravessamento do rio Minho para ligar aquele município ao vizinho galego de A Guarda. O líder concelhio manifestou na altura que acredita que, mesmo sendo "um projeto arrojado", será viável a criação de uma ligação semelhante ao "eurotúnel" do Canal da Mancha.

Atualmente, um ferryboat liga Caminha e A Guarda. Localmente, não é novidade o anseio de que seja construída de uma nova ponte sobre o Minho.