Uma colisão, registada esta segunda-feira, às 16.41 horas, entre dois veículos ligeiros, acabou com um deles, vulgarmente conhecido como "papa reformas", a invadir uma habitação junto à Estrada Nacional 13, em Seixas, Caminha.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, do sinistro resultaram apenas um ferido ligeiro e danos materiais. Prestaram socorro os Bombeiros de Caminha, com duas viaturas e dois operacionais. A GNR tomou conta da ocorrência.