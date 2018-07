Seis feridos em despiste de automóvel em Vila Praia de Âncora

Ana Peixoto Fernandes 28 Abril 2018 às 11:58 Facebook

Twitter

Seis feridos leves foi o resultado do despiste de uma viatura ligeira de passageiros, cerca da 3.50 horas deste sábado, em Vila Praia de Âncora.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu na Rua António Pontes, sendo que o condutor tem 26 anos de idade e os cinco passageiros entre 19 e 22 anos.

Todas as vítimas foram transportadas para o hospital da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM) em Viana do Castelo. Prestaram socorro no local, um total de 18 operacionais das corporações de Bombeiros de Vila Praia de Âncora, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Viana do Castelo, INEM e GNR.