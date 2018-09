Sorteio de camisola assinada por Fernando Santos e 400 quilos de peixe na Festa das Solhas em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 09:33 Facebook

A freguesia de Lanhelas, em Caminha, recebe este fim-de-semana mais uma edição da tradicional Festa das Solhas. Este ano, a organização tem preparados cerca de 400 quilos daquele peixe, menos 200 do que no ano passado, devido à escassez da espécie no rio Minho. haverá também o sorteio de uma camisola da Seleção assinada por Fernando Santos.

Em Lanhelas é típica a solha seca (ao fumeiro) e depois cozinhada frita com azeite e alho, ou cozida, acompanhada com batata. As festividades em honra do Senhor da Saúde e de Santa Rita de Cássia ganhou fama como Festa das Solhas, devido ao tradicional prato, que todos os anos, desde meados do século passado, é servido nos jardins de S. Gregório em grandes quantidades.

Manda a tradição que sejam os casais recém-casados a organizar a romaria, mas há alguns anos, à falta de casamenteiros, passou a ser a Casa do Povo a assumir a organização.

Este ano, além da venda do peixe, reverterá para aquela instituição o valor apurado no sorteio de uma camisola da Seleção Nacional, assinada pelo selecionador Fernando Santos. Foi uma oferta da RTP para ajudar a Casa do Povo, que já tem destinada a verba para pagar as obras de remodelação da creche.

"Este ano, vendemos 600 quilos de solhas. Foi quase tudo na primeira noite. Este ano, temos cerca de 400 quilos e não vamos chegar a domingo com solhas para vender. Quem as quer comer, vem logo na sexta-feira", disse Carmen Rodas da direção da instituição, referindo que "o sorteio da camisola será este sábado às 21 horas". "Já nos ligaram do Algarve a querer comprar a camisola, mas não vendemos. Será sorteada".