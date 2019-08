Substituição de padre "motard" destroça fiéis em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 11:22 Facebook

A substituição de Ricardo Esteves, atual pároco de Lanhelas, Vilar de Mouros e Seixas (Caminha), pelo antigo pároco de Darque (Viana do Castelo), Manuel Pinto, ainda não é oficial mas já gera descontentamento na população. O padre de 36 anos, responsável por aquelas paróquias há 10, já foi informado pelo bispo D. Anacleto Oliveira, da sua intenção de o nomear para três paróquias de Valença.

A diocese de Viana do Castelo está a preparar um conjunto de nomeações sacerdotais, que tornará públicas nos próximos dias. E a de Ricardo Esteves está a causar mossa. O pároco deverá ser substituído por Manuel Pinto, ex-pároco em Darque, Viana do Castelo, de onde saiu no ano passado em meio de polémica. O JN sabe que um grupo de paroquianos vai avançar com uma petição ao bispo a argumentar a sua permanência.

Ricardo Esteves é popular nas suas paróquias pelo seu dinamismo pastoral e também pelo perfil de padre pouco convencional. De aspeto jovial e caracterizado pela sua boa forma física, frequenta o ginásio, ajudou a reerguer e jogou futebol no Lanhelas Futebol Clube, é "motard", sai à noite e organiza festas com cariz solidário para os jovens.

Manifestação em Darque

O possível substituto de Ricardo Esteves deixou a anterior paróquia de Viana do Castelo, em setembro do ano passado, após ter sido pedido o seu afastamento, através de uma petição na Internet, que falava em "inúmeras atitudes lamentáveis [do padre] para com a população", criando antipatia perante os paroquianos. Na altura, outros paroquianos organizaram um jantar de apoio.

Manuel Pinto acabou por anunciar a sua saída, em julho, invocando que iria "fazer um doutoramento, que já estava previsto há algum tempo, em Direito Canónico para Salamanca (Espanha)". O pároco admitiu, na altura, que "passou momentos muito difíceis" em Darque.

Contactado pelo "Jornal de Notícias", o responsável pelo secretariado diocesano de comunicação social de Viana do Castelo, padre Renato Oliveira, declarou que "a diocese não confirma, nem desmente" as referidas nomeações.

291 paróquias - A diocese de Viana do Castelo está repartida por duzentas e noventa e uma paróquias, que são orientadas por 120 sacerdotes. Na maioria, já com idade avançada.

Diálogo - O bispo D. Anacleto Oliveira estará, nesta altura, em diálogo com sacerdotes para definir o mapa de novas nomeações. Nesta altura, ainda não estará totalmente fechado.

Missas concorridas - O padre Ricardo Esteves foi notícia no JN, no ano passado, por gostar de frequentar o ginásio e sair à noite. Até foi modelo de catálogo de moda. Os fiéis da paróquia gostam dele e as missas são até mais participadas.