Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Vila Praia de Âncora recebeu, este sábado, mais uma edição do evento "A Maior Mesa de Páscoa do País", com cerca de uma centena de expositores do ramo alimentar e artesanato.

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal e Movimento de Empresários do Concelho de Caminha, transformou o pavilhão municipal da localidade numa espécie de sala gigante a imitar as típicas casas minhotas quando recebem o compasso pascal.