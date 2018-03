Vigília contra encerramento de centro de crianças em risco em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:17 Facebook

As dezasseis trabalhadoras do Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de Crianças e Jovens em Risco, Benjamim, de Seixas, Caminha, convocaram para a próxima terça-feira, às 19.30 horas, um vigília contra o encerramento daquela estrutura anunciado no início do mês.

A iniciativa será realizada no centro da vila de Caminha e as funcionárias, que ainda acreditam numa reviravolta, levarão velas para sinalizar o seu descontentamento. A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental APPACDM, responsável pelo CAT de Seixas, atualmente com 11 utentes com idades entre 5 e 18 anos, comunicou às trabalhadoras, no dia 1 de março, a sua intenção de extinguir aquela resposta social invocando a "inviabilidade económica".

"Enquanto não tivermos uma decisão tomada por quem de direito, não vamos baixar os braços, porque o que nós queremos é que o CAT se mantenha. Temos esperança porque senão não fazíamos o que estamos a fazer. Queremos dar voz à comunidade a pronunciar-se e chamar quem de direito a estar do nosso lado", afirma Cândida Falcão, porta-voz das trabalhadoras, referindo: "Temos alguns sinais que o centro pode não fechar. Penso que na próxima segunda-feira, teremos alguma informação por parte da câmara e da direção da APPACDM. Para nós o encerramento está longe".

Segundo o presidente da APPACDM, Luiz Costa, aquele CAT padece de "um défice crónico de exploração, que tem a ver com a sua reduzida dimensão estrutural (tem capacidade para 12 utentes)", além de "ser uma resposta social que nada tem a ver com a área da deficiência mental", para que a APPACDM está vocacionada. "A direção entendeu que a única solução que nos resta é encerrar. Estamos a falar ao longo dos últimos 11 anos de um prejuízo acumulado de 420 mil euros", declarou o presidente da instituição, referindo que "o ano de 2017 desta resposta fechará com um resultado negativo na casa dos 40 mil euros".