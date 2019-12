Inundação das margens entre Melgaço e Caminha pode acontecer nas próximas horas

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 01:35 Facebook

A Capitania do Porto de Caminha emitiu esta noite um alerta sobre o previsível agravamento do aumento do caudal do rio Minho nos próximos dias.

Segundo aquele órgão local da Autoridade Marítima Nacional, face à previsão de maior pluviosidade, pode ocorrer a inundação das margens nos concelhos de Valença, Vila Nova de Cerveira e Caminha, à semelhança do que já se verifica desde segunda-feira à tarde nas zonas ribeirinhas de Monção e Melgaço.

A situação observada nestes dois últimos dias, adianta a Capitania, pode "ao longo da semana alastrar-se com maior intensidade do que já se verifica atualmente".

"Face a esta previsão da continuação da chuva e, consequentemente, da necessidade de a barragem da Frieira continuar a libertar água para o rio, devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram ou praticam as áreas junto às zonas ribeirinhas", avisa aquela autoridade, recomendando à população que evite aproximar-se do rio e de praticar qualquer atividade lúdica na sua proximidade, e que acautele a proteção das infraestruturas e de outros bens.

Desaconselha ainda a navegação pelo facto do rio "estar a atingir zonas mais interiores", verificando-se "o transporte de muito lixo, madeira e outros materiais, que se encontravam depositados nas margens e que, por este facto, poderão constituir perigo".

Apela ainda que seja comunicada qualquer situação de emergência no rio ou nas suas margens, à Polícia Marítima de Caminha e ao Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "de modo a poderem ser tomadas as medidas entendidas como adequadas para resposta".