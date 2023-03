Jovem de 19 anos morre em despiste automóvel na serra d'Arga em Caminha

Um jovem de 19 anos morreu e outros dois ficaram feridos, num despiste de uma carrinha na serra d'Arga, em Caminha.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o acidente ocorreu às 22.55 horas de quarta-feira, na Estrada Municipal 552, em Arga de Baixo.

No veículo, um ligeiro de mercadorias, seguiam quatro jovens, todos do sexo masculino. Um morreu e dois foram transportados, como feridos ligeiros, para hospital de Viana do Castelo. Desconhece-se o estado de saúde do quarto passageiro.

PUB

O acidente, cujas causas são ainda desconhecidas, mobilizou 21 operacionais com 10 veículos dos Bombeiros Voluntários Caminha, INEM, com uma ambulância de Valença e e outra do Alto Minho, além de uma equipa de psicólogos.

Da GNR, estiveram elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação e Brigada de Trânsito.