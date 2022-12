Mãe e filha vivem atormentadas com ginásio por cima da sua loja

Maria José e Alexandra Torres, mãe e filha, com 74 e 46 anos, vivem atormentadas com um ginásio, que há 12, se instalou, no primeiro piso de uma galeria comercial na vila de Caminha, por cima da loja de que são proprietárias. Queixam-se do ruído constante, principalmente o provocado pelo impacto de halteres a cair no chão.

O caso está nos tribunais e as queixosas afirmam que a situação as afeta de tal forma, ao ponto de estarem a ser seguidas em Psiquiatria e medicadas para a ansiedade, depressão e taquicardias.

Além do ginásio, cujos proprietários não se mostraram disponíveis para prestar declarações ao JN, as queixas das proprietárias estendem-se à Câmara Municipal de Caminha, como entidade licenciadora do espaço. "Está a favorecer quem não está a cumprir o Regulamento Geral do Ruído", consideram.