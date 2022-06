Mãe e filhas cuidam de 400 cães e gatos em Caminha

Idalina, Karine e Sónia e dedicam a vida a salvar animais. Criaram uma associação que gere um abrigo que está lotado e a precisar de ajuda.

Karine Torres, engenheira zootécnica, de 39 anos, conhece de cor o nome e a história de cada um dos animais que estão sob sua proteção num abrigo que funciona em Vilarelho, Caminha. São perto de 400, entre cães (243), gatos (120) e outras espécies.

Ali habitam gatos sem olhos, Parafusa, Anubis e Vitória, Laurent que é surdo, a branca Bia que tem sida e "parece um urso polar", e um "ator", o Smeguel, que entrou nas gravações do filme A Síbila, em Caminha. E ainda a cadela Tuca, paralítica, que corre na sua cadeira de rodas, a receber com alegria quem visita o espaço, as porcas vietnamitas Pepa e Piggy e a coelha Micaela. Karine fala com todos, pega-lhes, beija-os e relata as suas vidas quase todas marcadas pelo mau trato e abandono. Há animais devolvidos pelos donos após adoção.