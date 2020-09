Mãe e filhos escapam de carro antes de ser abalroado por comboio

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:19 Facebook

Uma mulher e dois filhos escaparam, esta sexta-feira, ao início da manhã ao abalroamento do carro em que seguiam, por um comboio na Linha do Minho, em Seixas, Caminha.

O acidente aconteceu quando a mãe de dois adolescentes os levava para a escola e a viatura ficou presa na via férrea, numa passagem de nível em Coura de Seixas. Os ocupantes tiveram tempo de sair do carro, que entretanto foi apanhado por uma composição que seguia no sentido Valença-Porto.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do castelo, o acidente ocorreu cerca das 7.52 horas.

As três vítimas não sofreram ferimentos, mas necessitaram receber assistência no local, por se encontrarem "emocionalmente abaladas".

Carro ficou destruído

Foram mobilizados para o local do acidente quatro operacionais com duas viaturas dos Bombeiros de Caminha, uma patrulha da GNR e um representante da Refer. A linha esteve interrompida durante cerca de uma hora. A circulação foi retomada cerca das 8.43 horas.