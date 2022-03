Morreu Lagido Domingos, antigo dirigente do ICNB e vice-presidente da Câmara de Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:16 Facebook

Faleceu esta terça-feira, em Vila Praia de Âncora, Guilherme Lagido Domingos, antigo dirigente do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB) e vice-presidente da Câmara Municipal de Caminha.

A informação foi divulgada em nota de pesar divulgada por aquela autarquia liderada por Miguel Alves (PS). A Câmara Municipal "expressa o seu pesar e endereça à família e amigos sentidas condolências", pelo falecimento de Lagido Domingos que foi vereador durante cerca de oito anos, integrando os dois executivos do Partido Socialista eleitos em 2013 e 2017.

Guilherme Cesário Lagido Domingos, tinha 69 anos e era natural de Vila Praia de Âncora. Licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia (ISE) da Universidade Técnica de Lisboa (UTL) em 1976.

Até integrar o executivo socialista da Câmara de Caminha em outubro de 2013, Guilherme Lagido ocupou diversos cargos públicos, nomeadamente, na administração e direção do IFADAP. Foi diretor do Departamento de Gestão das áreas Classificadas do Norte do Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB) e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN).

No executivo de Caminha, além da vice-presidência deteve os pelouros do Planeamento e Gestão Urbanística, Obras Particulares, Ambiente e Gestão dos Serviços Urbanos, Proteção Civil, Agricultura e Pescas, Trânsito, Ocupação da Via Pública e Publicidade, Fiscalização, Recursos Humanos e Informática. Deixou a Câmara em julho de 2021, pouco tempo antes das eleiçõesautárquicas.

Também foi docente no Instituto Superior de Economia da UTL, na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo.