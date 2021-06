Motociclista morre num despiste em Caminha

JN/Agências Hoje às 20:22 Facebook

O condutor de um motociclo, com cerca de 50 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de um despiste e embate contra um muro na freguesia de Âncora, em Caminha.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi recebido cerca das 18.10 horas para um acidente na Rua da Batalha.

Foram mobilizados para o socorro 10 operacionais com cinco viaturas dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, VMER do Alto Minho, GNR e uma equipa de psicólogos do INEM. A vítima foi transportada para o Instituto de Medicina Legal de Viana do Castelo.