Noite longa de magia no Carnaval luso-galego de Caminha

Houve samba, neve, banhos de espuma, cinema, pipocas, caretos e marafonas, sátira e muita fantasia.

O Carnaval de Caminha juntou, madrugada dentro, mais de 1500 participantes galegos e portugueses, num desfile noturno de quase quatro horas.

Quinze comparsas galegas (grupos com mais de 30 pessoas), uma das quais com 180 figurantes, e muitos foliões dos dois lados da fronteira invadiram a vila de Caminha. Fizeram a festa juntos e repartiram seis mil euros em prémios. Com milhares de pessoas a assistir.

O grupo "Show de Espuma" (Caminha) foi o primeiro classificado na categoria de grupos e "A Magia do Inverno" (Tomiño, Galiza) venceu na categoria de comparsas.

A organização pela Câmara de Caminha refere que " o cortejo noturno do Carnaval de Caminha bateu todos os recordes, quer em número de participantes quer no imenso bom gosto e alegria que encheram as ruas até à madrugada".