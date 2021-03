Novo mercado de Caminha em construção a partir de hoje

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:51 Facebook

O novo mercado municipal de Caminha comeca, esta segunda-feira, a ser construído. O obra representa um investimento de 600 mil euros e implica a demolição da estrutura antiga. Os postos de venda foram transferidos provisoriamente para contentores numa zona anexa ao antigo. A obra, segundo a Câmara municipal de Caminha, era esperada há 40 anos.



"Durante o dia de hoje será retirado o fibrocimento existente na velha estrutura, seguindo-se a demolição do edifício e a construção de raiz do novo Mercado Municipal de Caminha", informa aquela autarquia em comunicado, referindo que aquele mercado era "provisório há décadas e encontrava-se desactualizado e degradado".

A Câmara justifica a demora na concretização da obra, com "uma série de contingências, sobretudo legais", que tornaram "o processo complexo".

"Na passada semana começou também a funcionar o Mercado provisório, na mesma zona, mas em contentores devidamente equipados e adquiridos pelo Município, onde os produtos frescos podem continuar a ser comercializados com total segurança", acrescenta.

A obra tem financiamento comunitário, através do NORTE 2020 e dos Planos de Ação de Regeneração Urbana - PARU.

"Foram seis anos de trabalho para chegarmos até aqui: tivemos que superar a dificuldade do direito de superfície dos terrenos pertencer à PPP das piscinas de Vila Praia de Âncora, depois tivemos que encontrar um projeto compatível com os nossos recursos, foi difícil encontrar financiamento, tivemos que enfrentar uma brutal burocracia mas já ninguém tira a Caminha o novo Mercado", comentou o Presidente da Câmara, Miguel Alves.