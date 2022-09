Novo presidente da Câmara garante que Caminha "continuará em boas mãos"

Rui Lages assumiu esta quarta-feira as funções de presidente da Câmara de Caminha (Partido Socialista), com um novo vereador no executivo, João Pinto, que ficará responsável por algumas pastas de peso. A nova orgânica do executivo e respetiva distribuição de pelouros será divulgada esta quinta-feira.

O novo autarca, até agora vice-presidente e vereador, com pastas como Planeamento e Gestão Urbanística e Obras, sucede a Miguel Alves, que subiu ao Governo, como secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Na sua primeira reunião do executivo, esta quarta-feira, como presidente de Câmara, Rui Lages apostou num discurso de "continuidade e proximidade".

"O trabalho agora é começar já amanhã com um novo foco, com um novo elemento no nosso executivo, que com a sua experiência autárquica e política, trará com certeza uma grande coesão ao nosso grupo. Tenho a firme convicção que [João Pinto] será um excelente vereador, com os pelouros que lhe serão atribuídos, alguns deles de elevada complexidade, mas para os quais estará apto a executá-los e para levar a bom porto as políticas públicas que queremos prosseguir", declarou o autarca, referindo que "a governação será de continuidade, no sentido em que o projeto é um só, com novos rostos, novos protagonistas".

PUB

Frisou, contudo, que imprimirá a sua marca pessoal no mandato. "Não somos todos iguais. Podemos ter um perfil semelhante, ter pontos de consenso, mas cada pessoa é uma pessoa e eu imprimirei aquilo que será a minha pessoalidade no exercício destas funções autárquicas. Uma coisa posso garantir: o concelho de Caminha continuará em boas mãos", assegurou.

Rui Lages tem 34 anos, é natural de Caminha, advogado, e chegou a integrar o Governo, como adjunto do ministro Eduardo Cabrita (2015-2017). Atualmente, é presidente da comissão política concelhia do PS de Caminha. Integra o executivo de maioria socialista na Câmara de Caminha há cinco anos, como um dos elementos mais próximos do ex-autarca Miguel Alves, que acabara de iniciar o seu terceiro mandato.

"Estamos a três anos do final deste mandato, portanto, há muito trabalho para fazer, há muitas propostas que estavam incluídas naquele que foi o nosso compromisso eleitoral, que ainda faltam fazer. Estamos com o espírito focado no futuro, na tentativa de concretizar os compromissos assumidos pelo Partido Socialista. Honraremos sempre esse compromisso", afirmou Lages.