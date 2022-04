Pala do estacionamento da praia de Moledo vai ser demolida

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Caminha anunciou, este sábado, que vai demolir a pala do estacionamento em frente à praia de Moledo por razões de segurança pública. A demolição da estrutura custará 74 mil euros e deverá começar no início de maio e ser concluída em junho, a tempo do início da época balnear.

A zona central do estacionamento da praia será depois "consolidada com passeios em condições e caldeiras para a colocação de plantas", informou a Câmara de Caminha. Estão já a decorrer no local trabalhos de preparação da obra.

"Ao longo dos últimos anos tornou-se evidente a deterioração da estrutura na zona das colunatas com descascamento de betão com consequências para o ferro, a que acrescem sinais de soltura de parte dos tirantes de aço que sustentam a pala. Face ao risco para os transeuntes e para os automóveis ou motociclos normalmente estacionados no local, a obra de demolição tornou-se inevitável", informa a autarquia em comunicado divulgado este sábado

"As denúncias sobre anomalias na estrutura que particulares e a própria Junta da União de Freguesias de Moledo e Cristelo fizeram chegar ao município foram decisivas para a elaboração de um estudo técnico que concluiu pela necessidade imperiosa da demolição", lê-se no documento. A decisão foi "consolidada com os custos muito elevados que a sua reabilitação sempre teria", justificou a autarquia.