Pescar dentro dos parques eólicos pode ser possível

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 19:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O líder da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), José Simão, afirmou, esta quinta-feira, que a gestão da proposta final das áreas de exploração de energias renováveis no mar em Portugal passou para a competência daquela organização, que tudo fará para que seja possível pescar na zona dos futuros parques.

A proposta formal "redesenhada" pela DGRM, com "ajustes", será submetida a consulta pública "no final do próximo verão".

José Simão reuniu em Caminha com associações representativas da atividade da pesca de mar e de rio entre Esposende e Valença, para as auscultar sobre o projeto que prevê a criação de cinco áreas ao largo de Viana do Castelo, Leixões, Figueira da Foz, Ericeira-Cascais e Sines.