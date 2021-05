Pirotecnia inova com espetáculos de luz com drones

Ivo Fernandes afirma ser pioneiro em Portugal no uso daqueles aparelhos que, diz, não substituem fogo de artifício.

A empresa de pirotecnia Ivo Shows, de Lanhelas, em Caminha, está a apostar este ano nos espetáculos de luz com drones, trazendo para Portugal uma modalidade há muito divulgada no Mundo. Através de uma parceria com a francesa Dronisos, que opera naquele segmento a nível mundial, a firma portuguesa prepara-se para realizar eventos que podem utilizar desde dezenas a centenas de drones em simultâneo, e que, no mínimo, custam 20 mil euros.