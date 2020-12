População em Caminha aumenta, principalmente a estrangeira

A população do concelho de Caminha aumentou durante o ano de 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

E a Câmara Municipal destaca o crescimento do número de estrangeiros que escolhem aquele município para viver, sendo que "com estatuto de residente" foram "mais de quatro centenas de pessoas a escolherem o concelho para se fixar".

"Entre os países com maior presença a este nível, destaque para o Brasil (78 residentes), seguido do Reino Unido, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e China, todos com 25 residentes cada, entre outras nacionalidades com presenças inferiores e variáveis", informa a Câmara Municipal numa nota de imprensa divulgada esta terça-feira pelo município.

A autarquia refere que o indicador de crescimento populacional em Caminha contrasta com "a realidade do Alto Minho, onde este índice é globalmente negativo, havendo apenas três municípios (entre os 10), cuja população não diminuiu. São "boas notícias" e chegam "no momento certo", sublinha o presidente da Câmara, Miguel Alves.

O INE divulgou este mês (17 dezembro) as estatísticas a nível nacional relativas ao ano de 2019, assim como o Anuário Estatístico Regional, contendo informação estatística detalhada à escala regional e municipal, no mesmo período.