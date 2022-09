PSD acusa Miguel Alves de "trair" população de Caminha ao aceitar cargo no Governo

A Distrital do PSD de Viana do Castelo, liderada por Olegário Gonçalves, acusou hoje o ainda autarca de Caminha, Miguel Alves, de "trair a população" daquele concelho, ao aceitar a nomeação para Secretário de Estado Adjunto de António Costa.

Em comunicado, a estrutura social-democrata felicita Miguel Alves, mas considera que este "acabou de trair [a população] abandonando a autarquia e as promessas feitas, devido às suas ambições políticas". "É caso para dizer que a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima.

Apesar de Miguel Alves ter sempre propagado o seu amor a Caminha, a ideia que sempre circulou no concelho de Caminha era a de que o cargo de autarca iria servir como catapulta para outros voos. Os rumores acabam de se confirmar", escreve aquela comissão política, considerando que o autarca socialista "já várias vezes tinha manifestado a sua determinação em continuar a servir Caminha".

"Na entrega de listas do PS para as eleições legislativas referiu, em 23 de dezembro de 2021: 'Partimos para estas eleições para dar continuidade ao trabalho e prestígio que o Alto Minho foi granjeando estes últimos anos, mas também com o espírito renovado de quem quer colocar o distrito de Viana num patamar superior de qualidade e desenvolvimento'", descrevem os social-democratas alto-minhotos, acrescentando que "já no rescaldo da noite eleitoral autárquica, em 27 de setembro de 2021, afirmou perentoriamente que "o nosso foco são os próximos quatro anos, eu próprio já estou a trabalhar na Câmara Municipal. Não há que parar. As pessoas merecem o nosso empenhamento e a nossa dedicação".

O PSD de Olegário Gonçalves, entende que tendo em conta as estas declarações que Miguel Alves, foi fazendo ao longo do percurso na autarquia, a que agora renunciará para integrar o Governo do PS, "a população de Caminha foi fortemente defraudada. Em troca de um cargo de "boy" socialista, Miguel Alves abandonou, nem um ano depois, o concelho".