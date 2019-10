Ultraleve sem bateria forçado a amarar no rio Minho em Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:14, atualizado às 16:45 Facebook

Um avião ultraleve foi forçado a amarar, esta terça-feira à tarde, no rio Minho junto ao Cais dos Pescadores, em Caminha, por falta de bateria durante o voo.

A bordo seguiam dois tripulantes de nacionalidade espanhola. Não há feridos a registar.

Inicialmente, foi dado alerta sobre a queda de uma aeronave no rio Minho, às 15.53 horas, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS). Também o comandante da Capitania do Porto de Caminha, Pedro Cervaens, confirmou ter recebido um alerta para "a queda de uma aeronave monolugar", tendo sido enviados meios da Polícia Marítima para a zona.