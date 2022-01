Rede de apoio à população de Caminha já respondeu a 844 pedidos de ajuda

Uma rede complementar de apoio à população criada em março de 2020 pela Câmara de Caminha, tem respondido gratuitamente a solicitações de ajuda por parte de residentes no concelho, a maioria em situação de isolamento ou recolhimento por outras questões de saúde, devido à pandemia.

Até hoje, chegaram um total de 844 pedidos, desde que o serviço de ajuda foi ativado. "Tem sido um tempo exigente mas desafiante que nos permite reforçar redes de colaboração, entre o município e outras instituições, juntas de freguesia, centros de saúde e Segurança Social, e entidades privadas, como superfícies comerciais e farmácias. Isso permite-nos acorrer atender às necessidades da população", conta Rita Carrasqueira, técnica de ação social, que coordena as equipas no terreno.

Após um período de menos solicitações, as chamadas para pedir ajuda estão a regressar em força devido ao aumento do número de infetados.

Esta segunda-feira, uma equipa saiu cedo para fazer uma entrega de bens alimentares, fraldas e leite para bebé. Uma mãe com 27 anos, um pai com 35, e quatro filhas (de 11, quatro e três anos, e quatro meses), residentes em Âncora, estão todos infetados com covid-19 - os casos surgiram após o Natal, juntamente com os de mais cerca de 10 pessoas da mesma família, entre sogros, pais, irmãos e cunhados.

"Pedimos ajuda à Câmara Municipal de Caminha, porque não podemos sair e precisamos de alimentação, principalmente, por causa das meninas. É uma grande ajuda", contou a mãe, Sofia, à porta da habitação, onde as técnicas Angelina Esteves e Rita Carrasqueira deixaram caixotes com bens alimentares, embalagens de leite e fraldas.

"Os pedidos têm vindo a aumentar ultimamente, por causa do aumento do número de casos de covid-19 no município", declarou Sandra Fernandes, vereadora da Saúde e Ação Social, enfermeira de profissão, que, até assumir o cargo no presente mandato, exercia o ofício no terreno, prestando apoio à população. "Esta rede vai continuar a apoiar enquanto se justificar e houver necessidade", garantiu.

Angelina Esteves, uma das coordenadoras da rede que atendem aos pedidos que chegam por telefone, assegura que "a rede nunca parou". "No início teve uma procura mais intensa por pessoas de mais idade que estavam isoladas e tinha medo de sair e que nos contactavam para lhes fazermos as compras, com pedidos de medicação e pedidos de pagamentos, contas, Segurança Social, carregamentos de telemóvel. E, entretanto, alargou-se a rede a toda a população", contou, acrescentando que, hoje em dia, "qualquer pessoa pode recorrer à rede, desde que seja para pedir bens de primeira necessidade".