Removida das rochas "lancha voadora" que deu à costa em Vila Praia de Âncora

Uma lancha que deu à costa e ficou encalhada nas rochas em Vila Praia de Âncora, foi removida do local na quarta-feira ao fim do dia.

Segundo informa a Câmara de Caminha, esta quinta-feira, num comunicado divulgado ao final da manhã, a remoção da embarcação pela Autoridade Marítima, contou com o apoio daquele município e terminou "ao anoitecer".

O semirrígido com três motores de alta cilindrada foi localizado à deriva na terça-feira. Não continha nada no seu interior e foi arrastado para a costa, para a zona norte de Vila Praia de Âncora, Caminha. "Nesse dia não foi possível proceder à sua remoção, o que aconteceu no dia seguinte. A embarcação ficou à guarda da Polícia Marítima", informa a Câmara de Caminha.

Aquele tipo de embarcação é conhecido como "lancha voadora", devido à alta velocidade que atinge na água, e está associado ao tráfico de estupefacientes.