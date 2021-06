Secretaria de Estado do Turismo assinalou início da época balnear em Caminha

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, assinalou, este sábado, o início da época balnear em Caminha. Participou na cerimónia do içar da Bandeira Azul na praia de Moledo, uma das cinco daquele município que ostentam o galardão. Este ano possuem Bandeira Azul da Europa as praias marítimas da Foz do Minho, Moledo, Vila Praia de Âncora e Forte do Cão, e a praia fluvial das Azenhas, em Vilar de Mouros.

Este sábado foi tambem inaugurado em Caminha um novo troço da ecovia Caminho do Rio Minho, entre Pedras Ruivas e Cais de S. Bento, na freguesia de Seixas.

O percurso liga à uma nova praia fluvial, Pedras Ruivas, onde a época inicia a 1 de julho termina a 31 de agosto. A época balnear para as praias da Foz do Minho, Moledo, Vila Praia de Âncora e Forte do Cão termina a 12 de setembro.

A Secretária de Estado do Turismo destacou este sábado os três grandes objetivos da estratégia turística: "turismo sim, em todo o território; turismo sim, todo o ano (combatendo a sazonalidade); mais turismo, mas melhores turistas, os que cumprem as regras da sustentabilidade, respeitam os territórios e as comunidades".