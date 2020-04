Sinos das 22 paróquias de Caminha vão tocar a rebate ao meio-dia do domingo de Páscoa

Os sinos das 22 paróquias de Caminha vão tocar a rebate, em simultâneo, ao meio-dia do Domingo de Páscoa.

A iniciativa foi acertada entre os párocos e o presidente da câmara, como forma de assinalar uma época que tradicionalmente leva a população minhota para a rua e ao convívio estreito com familiares e amigos, e que pela primeira vez vai ser vivida em confinamento.

Quando for meio-dia soará "um toque festivo" em todas as igrejas daquele concelho. "Na Páscoa vamos estar com quatro semanas de confinamento, as pessoas estão cansadas de estar em casa e acresce esta infelicidade de não terem os familiares e a partilha da mesa, nesta época tão importante no Alto Minho e neste concelho", justificou o autarca Miguel Alves.

"A ideia é levar um bocadinho de Páscoa às pessoas. Contactamos os párocos para perceber de que forma poderíamos assinalar a Páscoa e foi pedido a todos que pudessem pôr os sinos a tocar a rebate nas sua paróquias, num toque festivo durante alguns minutos a partir do meio-dia", acrescenta.

Para assinalar a quadra, a câmara vai incluir também na sua rede de apoio à população, que faz entrega de alimentos e medicamentos em casa, um serviço de fornecimento de pão-de-ló e doçaria típica pascal. Os habitantes interessados podem encomendar em nove pastelarias do concelho e o pedido ser-lhe-á entregue pelas equipas no terreno.