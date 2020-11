Surto de covid-19 em lar de idosos de Caminha com 45 infetados

Um surto de covid-19 está a afetar o Lar do Bom Jesus dos Mareantes em Caminha, com um total de 45 infetados. A situação foi confirmada este domingo, embora os primeiros casos, o de uma enfermeira e de uma assistente operacional, já tenham sido detetados na quinta-feira, o que levou à tomada de medidas de isolamento de utentes e funcionários.

Segundo o presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, este domingo os resultados dos testes de rastreio geral realizados revelaram que há um total de 37 utentes e oito colaboradores positivos. Um dos utentes encontra-se hospitalizado. A situação estará controlada, com recursos da própria instituição. "O lar está capacitado. Tem funcionários e tem espaço. Em princípio, consegue orientar-se com o pessoal que tem", disse o autarca.

Este é o segundo surto em lares verificado em Caminha. O primeiro foi num lar em Seixas. Até agora morreram cinco pessoas naquele concelho com covid-19. Segundo o último relatório da Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, divulgado na sexta-feira à noite, Caminha tinha 97 casos ativos, ainda sem contabilizar os novos do lar.

O presidente da Câmara de Caminha mostra-se preocupado com o aumento do número de infetados e alerta a população para a contenção em termos de "convívios sociais".

"Os números estão a subir, Estamos, em novembro, com uma média diária de dez casos por dia. Em outubro estávamos com cinco e estivemos muito tempo sem casos", adiantou Miguel Alves, referindo que "o problema não está nos lares, nem nas escolas, está nas festas, nos aniversários, nos almoços de domingo com a família toda e convívios com colegas no fim do trabalho. É recorrente e sabemos isso pelos médicos dos Centros de Saúde e pela voz popular". E sublinhou: "As pessoas têm que se mentalizar que os casos estão a nascer de convívios familiares e festas entre amigos. Se queremos manter a família unida para passarmos um natal perto do normal, se calhar convinha perdermos o amor a alguns almoços de domingo e convívios".

Caminha cancelou todos os eventos até ao Carnaval de 2021 e deverá avançar, na próxima semana, com a instalação de um "drive-thru" para realização de testes à covid-19. "Estamos em fase de conclusão de negociações com um laboratório privado de forma a instalar no espaço público em Caminha, um ponto onde as pessoas possam ir de carro fazer o teste, para começar a funcionar já nos próximos dias", disse Miguel Alves.