Tapetes floridos regressam às ruas de Caminha

Os tradicionais tapetes floridos confeccionados para o feriado do Corpo de Deus regressaram, esta quarta-feira, às ruas de Caminha.

Trabalhadores do município e populares meteram mãos ao trabalho esta terça-feira para engalanar o espaço público com flores e sal.

"Como é tradição na manhã do Dia do Corpo de Deus, a Praça Conselheiro Silva Torres vai acordar engalanada com oito tapetes de flores, representativos de cada rua, que habitualmente elabora os tapetes floridos. O este tapete poderá ser admirado durante todo o dia de quinta-feira", anunciou a Câmara de Caminha em comunicado, referindo que, naquela, vila vai ser assinalada a Solenidade do Corpo de Deus, com a decoração das ruas, uma Eucaristia pelas 16 horas e também com um Concerto com a Orquestra Con Spirito às 19 horas na Igreja Matriz.

Nas ruas por onde habitualmente passa a Procissão neste feriado religioso, as montras do comércio exibem uma Exposição Retrospetiva dos Tapetes Floridos de anos anteriores.