Teatro Municipal de Caminha reabre dia 20 com concerto de Miguel Araújo

O Valadares, Teatro Municipal de Caminha, vai reabrir portas no próximo dia 20 de junho. O Município vai juntar-se a mais 20 locais de todo o país com o Festival Regresso ao Futuro.

Em palco vai estar Miguel Araújo, um dos 21 artistas portugueses que, no próximo dia 20 deste mês, à mesma hora - 21 horas e 30 - atuam em 21 teatros municipais, em concertos solidários a não perder. As receitas revertem para o Fundo de Solidariedade para a Cultura.

"Caminha tem uma forte presença no panorama cultural do país e este trabalho acaba por ser reconhecido - se me for permitida a imagem - com esta convocatória à Seleção Nacional. É um orgulho fazer parte deste festival extraordinário, é uma honra poder ajudar os nossos artistas e todos os profissionais da área da cultura e é um enorme prazer ter o Miguel Araújo em Caminha no nosso Teatro Valadares", sublinha o presidente da Câmara, Miguel Alves.

