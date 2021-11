Funcionários da Câmara suspeitos de aumentar o próprio salário

A Câmara de Caminha anunciou, esta terça-feira, a suspensão de funções de três funcionários municipais por suspeita de "recebimento indevido de dezenas de milhares de euros".

A autarquia liderada por Miguel Alves (PS) informa que, além de instaurar processos disciplinares, também apresentará queixa-crime contra os referidos trabalhadores.

Em comunicado, a Câmara esclarece que a suspensão preventiva ocorre após ter sido detetada no passado dia 26 de outubro, "uma anomalia no processamento dos vencimentos que indiciaram manipulação de dados com o intuito de obtenção de vantagem financeira".

"Feita uma primeira avaliação interna com apoio da MEDIDATA (empresa proprietária do sistema de processamento de vencimentos), foram detetadas anomalias semelhantes, de valores diferenciados, que apontam para a possibilidade de três trabalhadores da Câmara Municipal de Caminha estarem a receber, todos os meses - pelo menos desde setembro de 2019 - transferências mensais de dinheiro da autarquia de montantes muito superiores ao salário realmente devido", relata o mesmo comunicado, adiantando que "no mês de setembro, os funcionários terão recebido valores de vencimento indevido de 3500 euros cada um, no mês de outubro o valor do vencimento indevido foi na ordem dos 1500 euros para cada um". E acrescenta que "de acordo com as análises preliminares já efetuadas, o prejuízo para o erário público ascende a várias dezenas de milhares de euros".

Face às suspeitas, o Presidente da Câmara Municipal de Caminha decidiu "instaurar um procedimento disciplinar aos 3 funcionários e suspendendo-os preventivamente do exercício de funções". E apresentar "uma queixa-crime junto das entidades competentes pela possível prática dos crimes de furto, burla informática, falsificação de documento e associação criminosa". Tomou ainda a decisão de "solicitar uma auditoria completa ao sistema de processamento de vencimentos, desde a data de hoje até ao início do mandato autárquico 2009/2013, de modo a que possam ser confirmadas ou descobertas potenciais anomalias não detetadas".

As decisões, segundo o comunicado, terão sido ratificadas "por unanimidade em Reunião de Câmara realizada esta terça-feira, dia 2 de novembro".