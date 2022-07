Trezentas cervejas do Mundo para refrescar Caminha

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 13:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Trezentas cervejas de 45 cervejeiras, 24 nacionais e 21 internacionais estão à prova a partir desta quinta-feira e até domingo no evento "Artbeerfest" em Caminha.

O festival cervejeiro está de regresso em pleno, após a pandemia, ao centro histórico daquela vila, a partir do final da tarde de hoje. E com cerveja artesanal para todos os gostos.

Segundo a organização, desde sempre a cargo da OG&Associados, em colaboração com a Câmara de Caminha, há para refrescar o verão nos próximos dias, cervejas nacionais como Dois Corvos, Letra, Barona, Rima, Ophiussa, Burguesa, assim como oferta de cervejeiras oriundas de Espanha, França, Itália, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemanha, Finlândia, Letónia, Suíça, Sérvia, Croácia e Argentina. Os argentinos estreiam-se no "Artbeerfest" (e em Portugal) com a cerveja "Juguetes Perdidos".

Para os organizadores, esta edição pós-pandemia será "um festim para os palatos mais apurados e 'geeks', mas também uma grande oportunidade para maior e cada vez mais abrangente público que se interessa por seguir as últimas tendências do mundo da produção cervejeira".

Entre os produtos internacionais, destacam a cerveja irlandesa 'Wicklow Wolf', que tem como alguns dos principais acionistas e proprietários os músicos Bono e The Edge da banda U2. Assim como cervejas bálticas da Hopalaa da Letónia ou da finlandesa Coolhead. Dos balcãs, referem as propostas da Dogma, de Belgrado e da The Garden, de Zagreb, e da Alemanha, as clássicas alemãs da Fraugruber, Schneeeule e Buddelship. Uma referência já no festival cervejeiro de Caminha, é a dinamarquesa Mikkeller, de Mikkel Borg Bjergsø, "o mais mediático cervejeiro do mundo".

"Esta edição do festival surge num momento de boas produções - pós covid - e enorme sentido inovador e resiliente de uma indústria artesanal que não para de crescer e evoluir, nos estilos e nas formas", indica a organização em comunicado, referindo como exemplos de inovação a Inglesa Wild Card Brewery, fundada por Jaega Wise, "celebrity" apresentadora do programa televisivo "BBC Food Programme" e do concurso mediático "The Beer Master", uma mulher cervejeira "na prolífera cena cervejeira inglesa da atualidade".

Para animar os quatro dias de festival no centro de Caminha, estarão presentes Fogo Fogo, Farra Fanfarra, The Wolf, de Valencia Espanha, e os DJs Rui Trintaeum, A Boy Named Sue, Rita Lumiére, Mok Groove e Rodrigo da Matta.

PUB

Já faz parte do evento também a corrida Mikkeller World Run, que este ano cumprirá a sua 5ª edição. Dez quilómetros de corrida e caminhada onde os atletas se podem hidratar com cerveja disponível à partida e à chegada na praça dos cervejeiros.